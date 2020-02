Най-възрастната балерина във Великобритания е 82-годишната Барбара Питърс, която неотдавна издържа един от най-трудните изпити в Кралската балетна академия, съобщава в."Метро".

Питърс получи от изпитващите я най-високата оценка - 8. Тя се яви по всички правила и не й бяха направени никакви отстъпки, въпреки нейната респектираща възраст. Барбара твърди, че балетът е нейният живот и тя ще продължи да танцува, докато я държат краката, разказва БТА.

Barbara Peters, 80, has pirouetted her way into the record books after becoming the oldest British woman to complete the elite Grade 7 ballet examhttps://t.co/69qQzveJfC pic.twitter.com/qv3ChCkwFz