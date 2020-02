Стотици хора, сред които дизайнерката Вивиен Уестууд и басистът на „Пинк Флойд” Роджър Уотърс, се събраха в Лондон, за да протестират срещу екстрадицията на Джулиан Асанж и с искане той да бъде освободен, съобщават „Дейли мейл" и БГНЕС.

Основателят на „Уикилийкс“ е задържан под стража в „Белмарш“ от миналия септември, където изтърпява 50-седмична присъда за нарушаване на условията по гаранцията му, докато е бил в еквадорското посолство в Лондон. Той влезе в сградата през 2012 г., за да избегне екстрадиция в Швеция по обвинения в сексуално насилие, които той винаги е отричал и които впоследствие бяха отхвърлени.

В САЩ 48-годишният Асанж ще се изправи срещу 18 обвинения, включително заговор за извършване на компютърна намеса, по време на публикуването на американски секретни съобщения преди десетилетие. Ако бъде признат за виновен, го грози присъда от 175 години затвор.

Where are the corporate media? Oh, I forgot they're complicit in Assange's arrest, torture and persecution. #FreeAssange https://t.co/dcODNSpTmB

Сред събралите се протестиращи, 78-годишната госпожа Уестууд, носеше лента с надпис „Ангел“ на главата си. Сред тях също така бе и 58-годишния бивш гръцки министър на финансите Янис Варуфакис и 76-годишния основател на „Пинк Флойд”, Роджър Уотърс.

Двамата мъже се присъединиха към модната дизайнерка Уестууд, бащата на Асандж Джон Шиптън и настоящата редакторка на „Уикилийкс“ Кристин Храфнсон, издигайки банер, гласящ „Не екстрадирайте Асандж“.

Други лозунги по време на протеста гласяха „Журналистиката не е престъпление“, „Освободете Джулиан Асандж“ и „Истината ще ви освободи“, въпреки че на последния някои от думите са зачертани, така че гласи: „Истината ще ви вкара в затвора".

Бащата на Асандж, г-н Шиптън, произнесе реч пред множеството на площада на парламента. „Гледам към всички вас и виждам много познати лица сред множеството и пресата, които подкрепят Джулиан и ви благодаря! Представям пред вас неговата обич, благородство и силата на характера му след девет години. Всъщност, не разбирам защо Джулиан е в затвора“, каза той и определи този акт като „произволно задържане“.

John Sipton #JulianAssange’s father says “I bring to you [Julian’s] affection and strength of character “ at the #DontExtraditeAssange rally in Parliament Square in London. pic.twitter.com/8muX54zeIN