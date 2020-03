Лидерите на страните от Г-7 ще разговарят в понеделник чрез видеоконферентна връзка за мерките за борба с коронавируса в здравеопазването, икономиката, финансите и научните изследвания, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от БТА.

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.