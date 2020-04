Още от времето на Ромео и Жулиета балконите се свързват с любовта. Сега социалната изолация принуди влюбените да използват уличните гледки от своите тераси като екстериор за вричането във вярност и свещената размяна на пръстени, пише "Дойче Веле".

Двойка от Северна Испания реши да проведе сватбата си на своя балкон в град Арнедо, след като строгите мерки за ограничаване на пандемията им попречиха да проведат мечтаното сватбено тържество.

Хосе и Дебора размениха обетите си на балкона на апартамента си, докато десетки съседи и минувачи ги аплодираха. Някои от "гостите" дори държаха банери с послания към младото семейство.

Дори кметът на града Хавиер Гарсия присъства на сватбата, наблюдавайки я отдолу. Дрон беше използван за увековечаване на момента.

Испания е блокирана от 14 март в опит да забави коронавируса. Ограниченията задържаха 47-милионната нация по домовете, като на испанците им беше позволено да излизат само на пазар за хранителни стоки и лекарства.

В САЩ коронавирусът взе повече от 22 000 жертви - повече, отколкото където и да било по света. Около половината са в столичния район на Ню Йорк.

just witnessed the most incredible thing. after being read a passage from “love in the time of cholera” from a marriage officiant 5 stories up, down below, these two souls were married on the streets of upper manhattan. what. a. coronavirus. moment. pic.twitter.com/8MBOj5VLlp