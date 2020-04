Шоколадови зайчета, носещи защитни маски, надничат от рафтовете в сладкарница в северната част на Атина, съобщава Евронюз, цитирана от БГНЕС.

Собственикът на магазина Тасос Вазакас заяви, че иска да даде на хората причина да се усмихват насред пандемията от коронавирус.

A chocolate Easter bunny with mask. Authorities have intensified a crackdown on #lockdown violations ahead of #Easter, which is celebrated by Orthodox Christians on April 19. #apimages pic.twitter.com/ZI5CMQrtgt