Жителите на германския граничен град Лаутербах не желаят да се откажат от кроасаните, багетите и другите френски закуски и хлебчета, които консумират всеки ден, въпреки пандемията и факта, че границата между двете държави е затворена, пише Агенция "Фокус".

Мнозинството германци са против отмяната на ограниченията срещу COVID-19

Когато границата била затворена, много от тях останали разочаровани, но не за дълго, тъй като близката пекарна продължила да работи и за техен късмет нейната собственичка била достатъчно находчива да приема поръчки и да ги доставя директно до границата, откъдето клиентите да си ги прибират, без да я пресичат.

Baguette-loving Germans go fishing at French border for their pastry fix during pandemic https://t.co/JGk5QbD9iA