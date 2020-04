Космическият телескоп “Хъбъл” направи най-детайлната снимка на разпадането на кометата Атлас до този момент. На изображението, публикувано от астрономи от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена, ясно се виждат четири отделни парчета от космическия обект.

Кометата Атлас се разпада

Here's C/2019 Y4 (ATLAS) fresh off from our @NASAHubble obs! Not as many fragments as one hoped for but still look quite impressive. The fragments are evolving quickly -- @MinorPlanetCtr assigned 4 fragments on Saturday but I am already having trouble figuring out which is which. pic.twitter.com/8B2UdTsFZt