Игра, посветена на коронавируса, беше забранена в Китай заради политическо ѝ съдържание. В "Coronavirus Attack" целта е да бъдат спрени „егоистични зомбита“ от това да напуснат страна с върлуващ в нея коронавирус, предава Би Би Си.

A game called #Coronavirus Attack drew strong criticism from netizens after it hit shelves on #Steam because of its China-insulting metaphors and "Taiwan independence" & "Hong Kong independence" settings. pic.twitter.com/vVVLVPUFGq