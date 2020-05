Галя и Миро от легендарния дует "Каризма" пяха заедно за първи път от 13 години насам. Това се случи по време на полуфинала на осмия сезон на шоуто "Като две капки вода".

Двамата обичани певци влязоха в ролите на Оливия Нютън-Джон и Джон Траволта и изпяха вечния хит от филма "Брилянтин" "You are the One That I Want".

Уникалното изпълнение на Галя и Миро гледайте във видеото.