Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи гневен коментар към съпругата на Барак Обама - Мишел. Той бе породен от нейно изказване на конвенцията на Демократическата партия.

Там тя обрисува Тръмп като нещастен, разделящ обществото лидер, който не се е съобразил с предизвикателството на пандемията COVID-19 и масовите икономически провали.

Тръмп изчака до вторник сутринта, за да отговори нашироко, като също атакува предшественика си Барак Обама и Байдън, който изпълняваше функциите на вицепрезидент на Обама в продължение на два мандата.

"Някой да обясни на @MichelleObama, че Доналд Дж. Тръмп нямаше да е тук, в красивия Бял дом, ако не беше работата, извършена от вашия съпруг, Барак Обама", написа Тръмп.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement.....