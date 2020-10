Екшън като в истински холивудски филм се разигра по време на сватба в Лондон. Полицията нахлу в балната зала „Тюдор роуз” в западно предградие на британската столица и прекъсна празненството.

This is supermax Fascism. Police destroying a wedding because of "too many guests." https://t.co/HZA4lJe1bp — Richie Allen (@RichieAllenShow) October 16, 2020

Органите на реда пристигнали след сигнал на бдителен гражданин за масово струпване на хора въпреки рестрикциите, въведени заради пандемията от COVID-19, пише в. „Дейли мейл”. Полицаите обградили около стотината гости, които се забавлявали за здравето на младоженците, без да спазват социална дистанция.

🎶 HERE COMES THE ... COPS: Police in London break up a wedding reception with 100 guests, which violated COVID-19 restrictions on public gatherings. https://t.co/nALSZ1Lx3Z pic.twitter.com/C3CdxPVoIf — ABC News (@ABC) October 16, 2020

На видео, публикувано в социалните медии, се вижда моментът, в който служителите на реда обграждат видимо изненаданите и празнуващи хора.

Police break up wedding with 100 guests in west London https://t.co/rqETG1GwDQ — Evening Standard (@standardnews) October 16, 2020

Според градската управа собственикът на балната зала ще бъде глобен с 10 00 паунда, защото е позволил провеждането на сватбата с повече от разрешените 15 души гости. Вероятно и част от хората, присъствали на събитието ще бъдат глобени за неспазване на здравните разпоредби по време на пандемия.

