Полският национален стадион във Варшава ще бъде превърнат във временна болница за болни от COVID-19 заради увеличаването на пациентите с коронавирус, заяви днес говорителят на правителството Пьотр Мюлер.

Poland to open temporary hospital at national stadium in Warsaw as Covid-19 cases rise https://t.co/aE2q1iRAh7

Конферентните зали на стадиона ще бъдат превърнати в болница с около 500 легла, съобщи МИА.

This week, the first field hospital for COVID-19 patients will be built at the @PGENarodowy Stadium in #Warsaw. The first works started on Saturday. #coronavirus #KoronawirusWPolsce pic.twitter.com/AQcjvMirON