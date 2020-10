Австрийските пощи обединиха два аспекта на пандемията от новия коронавирус в пощенска марка, отпечатана върху тоалетна хартия, която хората могат да използват и като ориентир за спазване на социална дистанция, съобщи БТА. "Марката корона" с номинал от 2,75 евро е с широчина десет сантиметра - една десета част от метър, който според препоръките на правителството трябва да се спазва като дистанция между хората срещу разпространението на заразата. В официалните кампании за социалната дистанция разстоянието се пресъздава с размера на бебе слон.

"Ако подредите десет марки, получавате един метър дистанция или размера на бебе слонче. Прословутото новородено животно също е отпечатано на марката", обявиха от пощите. Марката е отпечатана върху трипластова тоалетна хартия - препратка към паническото презапасяване с този продукт в началото на пандемията.

