Близки резултати и непредвидим изход на изборите в САЩ. Невиждана от повече от век избирателна активност. Милиони американци застанаха пред избирателните секции, за да гласуват за своя фаворит. Разликите са минимални.

До момента резултатите сочат: 224 електорални гласа за Джо Байдън, 213 – за Доналд Тръмп. За да бъде избран един от двамата кандидати, са необходими 270 гласа.

Не са преброени обаче гласовете в щатите Уисконсин, Мичиган, Филаделфия, Северна Каролина, Джорджия и Аляска. Там има важни мандати, които могат да дадат победата на единия или другия кандидат.

Освен това броенето на бюлетините и гласовете по пощата може да отнеме дни. Джо Байдън пръв обяви, че смята себе си за победител. А Доналд Тръмп контрира, че има опити да му откраднат изборите и поиска гласуването да бъде спряно.

Общо 230 милиона американци имат право да изберат кой да управлява страната в следващите четири години. Ако Тръмп води в шестте щата, където преброяването не е свършило, той отново ще стане президент.

Екзит пол сочи, че четирима от всеки 10 избиратели смятат, че администрацията на настоящия държавен глава се е справила много лошо с кризата с коронавируса, но като основен проблем повечето посочват икономиката.

Погледите са насочени към резултатите от Пенсилвания, Уисконсин и Мичиган – това е така наречената "синя стена", съборена от Тръмп през 2016 г. Въпросът е дали Байдън е успял да я изгради отново и с това да върне Белия дом на демократите.

Часове преди официалните резултати да станат ясни и двамата кандидати за поста обявиха, че печелят. Първи го направи демократът Джо Байдън.

"Чувстваме се доволни от постигнатото. Вярвам, че сме на път да спечелим тези избори. Ще трябва да имаме търпение и да дочакаме да бъде преброен и последният глас", заяви Джо Байдън.

В заключение той добави, че окончателните резултати ще станат ясни едва на сутринта, но всички трябва да продължат да имат вяра.

В отговор президентът Доналд Тръмп написа в Twitter:

"Печелим, но се опитват да ни откраднат изборите. Няма да им позволим да го направят".

I will be making a statement tonight. A big WIN! Posted by Donald J. Trump on Tuesday, 3 November 2020

А след това, пред свои привърженици, повечето от които без маски, той заяви, че е победил. Но в същото време обвини, че се извършват манипулации на изборите:

"Една много тъжна група хора се опитва да отнеме гласа на милионите хора, които са гласували за Тръмп", категоричен бе републиканецът.

Без да цитира никакви доказателства, американският президент заяви още, че ще се обърне към Върховния съд, за да спре гласуването, което по думите му, продължавало и след изборния ден.

Неокончателните резултати показват, че демократите запазват мнозинството си в Камарата на представителите.

"Много съм горда от факта, че тази вечер, относително рано, можем да кажем, че запазваме Камарата на представителите. Това е нещо наистина впечатляващо. Сега трябва да спечелим и Белия дом и сме на път да го направим", каза председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

Засега демократите не успяват да овладеят и Сената, където мнозинство имат републиканците.

Една от най-интересните арени на битката несъмнено е ключовият щат Флорида. Към 6.00 ч. българско време прогнозните резултати, излъчени от Ен Би Си и Фокс Нюз, сочат победа на Тръмп с 51.30% подкрепа при 47.80% за Джо Байдън.

Червеният щат Аризона, където настоящият държавен глава спечели през 2016 г., сега е за Байдън. Той има 53.57% подкрепа, докато Тръмп събира 45.16%, прогнозират от Фокс нюз.

JUST IN: Fox News projects former Vice President Joe Biden will win the states of New Hampshire, California, Oregon and Washington. LIVE BLOG: https://fxn.ws/3l8VMol Posted by Fox News on Tuesday, 3 November 2020

Според данните на Ен Би Си Доналд Тръмп печели Мисури, Северна Дакота, Канзас, Луизиана и Юта, а Байдън взима Илинойс, Колорадо, Ню Хемпшир и Мейн.

Байдън води в щата Уисконсин при обработени 95% от бюлетините, съобщи „Фокс нюз“. Той с минимално предимство изпреварва настоящия държавен глава републиканец Доналд Тръмп.

Ако победи в този щат, Байдън може да събере 248 гласа в Избирателната колегия от необходими 270. Официалното преброяване на гласовете още не е приключило. В Уисконсин Байдън получава 49,4%, а Тръмп – 49,1%. Преди това бе съобщено, че републиканците имат малка преднина.

Междувременно стана ясно, че Александрия Окасио-Кортес е спечелила битката за място в Камарата на представителите в своя 14-и район на Ню Йорк.

AP: Alexandria Ocasio-Cortez wins reelection to U.S. House in New York's 14th Congressional District. #ElectionNight — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 4, 2020

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.



Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020

Ню Йорк е с 29 електори. Прогнозата на CNN и Ен Би Си е, че победата там ще е за Джо Байдън.

До момента нито един кандидат за президент на демократите не е печелил в окръг Дювал, щата Флорида. Не и след победата на южняка Джими Картър в района на Джаксънвил през 1976 г. Джо Байдън обаче е на път да прекъсне победната серия на републиканците, съобщава CNN. Според анализаторите на американския телевизионен канал именно победи в окръзи като Дювал може да са ключови за спечелването на целия щат.

Кандидатът за вицепрезидент на демократите Камала Харис призова американците да излязат и да гласуват преди да са затворили и последните избирателни секции. В личния си профил в Twitter тя написа: „Днес се замислих за нашите предци, които, изправени пред опасност или несправедливост, са се борили за своите права с цената на живота си. Нека почетем тяхната саможертва. Излезте и гласувайте”.

Today I’m thinking about the ancestors who, in the face of injustice and danger, put their lives on the line and fought for their rights.



Honor their sacrifice by voting before polls close: https://t.co/VbrfuqVy9P — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

Според прогнозните резултати на „Ал Джазира” Тръмп води в Алабама, Мисисипи, Оклахома и Тенеси. Байдън печели в щатите Илинойс, Делауеър, Мериленд и Масачузетс, показват екзит пол резултатите на катарската телевизия.

Изборните секции в щата Невада затвориха с час по-късно, съобщава CNN. Причината - съдебно разпореждане, с което началото на изборния ден беше забавено с 60 минути. Това се наложи заради технически проблеми в 125 секции в окръг Кларк, в който живеят около 70% от всички гласоподаватели в щата.

Шансовете на Доналд Тръмп и Джо Байдън за победа в колебаещия се щат Невада се изравниха след преброяване на 85% от подадените гласове. Това показват предварителните данни, разпространени от социологическата агенция „Едисън рисърч“. В момента двамата кандидати получават по 49% от гласовете на избирателите. По-рано бе съобщено, че Байдън води.

Победителят от изборите в Невада ще получи 6 гласа в Избирателната колегия от необходимите 270 за избиране на нов стопанин на Белия дом. На последните три президентски избори жителите на Невада са гласували за демократите. На последния вот през 2016 г. разликата между Тръмп и неговия съперник Хилари Клинтън бе само 2%

🚨BREAKING: Nevada Judge Extends Poll Closing Deadline by 1 hour--to 8pm for the following polling locations



PLEASE SHARE IN NEVADA pic.twitter.com/z9XFn3cqOq — Marc E. Elias (@marceelias) November 4, 2020

Без изненада, прогнозите на телевизиите Ей Би Си Нюз и CNN са за безапелационна победа на Джо Байдън в щата Делауеър, където той беше преизбиран за сенатор от 1973 до 2009 г.

BREAKING: Joe Biden will win the state of Delaware, @ABC News projects based on analysis of exit polls. https://t.co/ngqFUFRkIb #ElectionNight pic.twitter.com/UbPqBw7G7q — ABC News (@ABC) November 4, 2020

Според екзит пол на CNN кандидатът на демократите води убедително в Пенсилвания, Тексас, Джорджия, Охайо и Ню Хемпшир. Тръмп пък е начело във Флорида и Вирджиния.

Изборите в още 16 щата и окръг Колумбия приключиха, съобщава CNN. Според прогнозните резултати на американската телевизия Байдън води с 30 електори срещу 18 за Тръмп. Става дума за битката в щатите - Кентъки и Индиана.

Прогнозните резултати на "Фокс нюз" показват, че Байдън получава 16 електори срещу 13 за Тръмп. Той пък печели Индиана, показват прогнозните резултати на Ен Би Си Нюз.

Във Върмонт победата е за Байдън, показва екзит пол на Ен Би Си Нюз.

Според прогнозните резултати на US News демократът печели и във Вирджиния.

Охайо, който от години е "бойно поле" по време на президентските избори, сега се разглежда като водещ в така наречените "ключови" за вота щати. По традиция всеки републиканец, който губи Охайо, губи и надпреварата. Подобно е положението и със Северна Каролина, където се проведоха много от предизборните митинги на Тръмп.

Екзит пол на CNN показва голяма преднина на Байдън пред Тръмп в щата Джорджия.

Според прогнозните резултати на CNN Байдън има преднина във Флорида, който е един от ключовите щати за спечелване на битката за Белия дом.

Според CNN в Джорджия (16 електори), Вирджиния (13 електори), Южна Каролина (9 електори), Върмонт (3 електори) и Флорида (29 електори) е твърде рано да се прогнозира кой ще е победител.

Прогнозните резултати на CNN сочат, че Тръмп печели в Индиана.

В части от Кентъки, където се извиха дълги опашки от желаещи да гласуват, както и в Индиана (родният щат на настоящия вицепрезидент Майк Пенс) се очаква да спечели Тръмп. Двата щата по традиция подкрепят Републиканската партия.

Демократът Джо Байдън спечели гласуването в целия североизточен щат Мейн, прогнозират американските медии, с което най-малко три от четирите гласа в Избирателната колегия са попаднали при бившия вицепрезидент.

За надпреварата в този щат информират Фокс нюз и „Ню Йорк Таймс“. И двете медии все още не съобщават окончателното гласуване на избори, което се основава на гласуването в окръзите на Конгреса, а не на общия брой на щата.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Президентът написа в Twitter, че изборният ден върви много добре за него и привържениците му. Претендентът Джо Байдън пък призова хората да упражнят своя глас.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Според екзит пол на CNN в Индиана (11 електори) Тръмп получава 66,5% подкрепа, срещу 31,4 на сто за Байдън. В Кентъки (8 електори) настоящият държавен глава печели 65,7 на сто подкрепа срещу 32.7% за опонента си.

