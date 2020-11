"Америка, за мен е чест, че избрахте да водя тази велика страна!" Това написа в Twitter Джо Байдън, броени минути, след като прогнозните резултати на всички световни агенции посочиха, че той е 46-ият президент на САЩ.

CNN: Байдън е 46-ият президент на САЩ след историческа победа над Тръмп

"Работата, която ни предстои, ще бъде трудна, но аз ви обещавам следното: Ще бъда президент на всички американци, независимо от това дали те са гласували за мен или не", напиша още демократът.

ЖИВОТЪТ НА ДЖО БАЙДЪН: Лични трагедии и възход в политиката (СНИМКИ)

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8