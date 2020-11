Американски диетолози посочиха 10 най-вредни хранителни навици на жените, съобщи изданието Eat this, not that!. Диетоложката Лорен Харис-Пинкъс твърди, че жените, особено майките на малки деца, често ядат на крак. Според нея това е много вредно, за да осъзнае мозъкът едно пълноценно поемане на храната, трябва да се яде седнал, да с използва чиния, вилица и лъжица и внимателно да се предъвква храната.

Тя също съветва да не се дояжда останалата от децата храна, а да се изхвърля, защото в нея има много калории. Харис-Пинкъс препоръчва предварително да се приготвят полезни менюта с плодове, зеленчуци, йогурт, а не през деня да се търси в хладилника нещо, с което да се напълни коремът.

Съвети за правилното хранене по време на пандемия

При избора на храната диетоложката съветва да се слуша организмът, а не да се избира нещо, което е по-малко калорийно. В противен случай човек ще изяде повече, но няма да се засити. Тя предлага да не се лепват на храните етикети като „полезни” или „вредни”, а да се избере меню на базата на съдържащите се в продуктите питателни вещества, витамини и минерали.

Нейната колежка Келли Джоунс препоръчва жените задължително да включват в менюто си белтъчини: било йогурт, овесена каша с орехи и семена или пълнозърнест хляб. Диетоложката отбеляза, че жените често пропуска закуската, ако предната вече са се наяли добре, но накрая те пак ядат много следващата вечер. Джонус предлага да се пробва пълноценна закуска и няколко пъти да се хапне нещо малко през първата половина на деня, за да се промени режима на храна. Тя призова жените да не разчитат на нисковъглехидратни диети дълго време, защото това може да има отрицателен ефект върху репродуктивното здраве. Напоследък тя препоръчва да се намали максимално броят на хапванията и да се премине към по-пълноценни поемания на храната, въпреки натоварения график.