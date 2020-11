Борис Джонсън се самоизолира след като системата на NHS го информира, че е бил в контакт с някой, който е с положителен тест за COVID-19.

Говорителят на премиера заяви, че той ще "следва правилата и ще се самоизолира" в Даунинг Стрийт, където ще продължи да работи.

Борис Джонсън: Дължа живота си на лекарите

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson is self-isolating after NHS Test and Trace informed him he had been in contact with someone who has tested positive for #COVID19.



Read more: https://t.co/aROUNkBiM2 pic.twitter.com/mtLa7FAev7