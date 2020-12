Конгресът на Аржентина легализира абортите до 14-та седмица от бременността. Сенаторите подкрепиха законопроекта с 38 гласа "за", 29 "против" и един "въздържал се".

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Законът е новаторски за Латинска Америка - регионът с едни от най-рестриктивните правила за аборти в света.

Законопроектът вече беше одобрен от Камарата на депутатите и бе подкрепен от президента Алберто Фернандес. Гласуването му идва две години, след като сенаторите категорично се обявиха против идеята.

Аржентинският парламент откри пътя за легализиране на абортите в страната

Католическата църква, която има силно влияние в Латинска Америка, се противопостави на този ход.

The Son of God was born an outcast, in order to tell us that every outcast is a child of God. He came into the world as each child comes into the world, weak and vulnerable, so that we can learn to accept our weaknesses with tender love.