Испания отново регистрира тази нощ рекордно ниски температури, като живакът падна до минус 25,4 градуса по Целзий. Това затрудни снегопочистването, особено в столицата Мадрид, където много пътища останаха блокирани, предаде Франс прес.

Голяма част от централните и източни райони на страната днес все още са покрити със сняг след преминаването на невиждана снежна буря, наречена „Филомена”. Тя причини също проливни дъждове в други части от Испания.

Madrid and large parts of Spain have been brought to a standstill by a deadly winter storm that blanketed the capital in the worst snowfall for 50 years https://t.co/yC0d2zvU57 — New York Times World (@nytimesworld) January 11, 2021

Бурята взе шест жертви, отбелязва ДПА. Последните две от тях са двама бездомници, които снощи са били открити мъртви в Барселона, съобщиха местните власти. Огледът на телата им показва признаци на хипотермия.

🇪🇸Cleanup is underway in #Spain after #StormFilomena blanketed large parts of the country with 50-year record levels of #snow. Drier weather ahead, but still very cold in the next few days.❄️🌨️ pic.twitter.com/jp0YXaP0mX — BBC Weather (@bbcweather) January 11, 2021

Живакът падна до минус 25,4 градуса в село в област Арагон, североизточно от Мадрид, съобщи метеорологичната служба АЕМЕТ. Тя нарече температурите "исторически".

An estimated 20 percent of the trees on Madrid's streets and plazas have fallen in the snow @fifimadrid https://t.co/Lj9tBMjedp via @TheLocalSpain — Penbedw (@Penbedw) January 12, 2021

В Мадрид термометърът показа минус 10,8 градуса - най-ниската температура от половин век, а на столичното летище "Барахас" бяха измерени минус 13,2 градуса.

Heavy Snowfall Blankets #Spain

Meteorologists declared it the largest snowfall in the region since 1971.

Source: https://t.co/wHBwZNECl0 pic.twitter.com/0mjLxw309S — I Fucking Love Maps (@IFckingLoveMaps) January 12, 2021

В испанската столица, три дни след историческия снеговалеж, липсата на снегопочистваща техника и торби със сол продължава да се усеща.

Основните пътища вече са разчистени и автобусите по няколко линии възобновиха движението си тази сутрин, но много периферни улици остават покрити със сняг. От уикенда обаче метрото работи денонощно.

Метеорологичната служба очаква постепенно повишаване на температурите през идните дни.

