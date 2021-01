Възрастна двойка от Кентъки, САЩ отбеляза 73-годишнината от сватбата си с ваксинация срещу COVID-19. 93-годишният Ноел "Джийн" Рекърд и съпругата му, 91-годишната Вирджиния Рекърд, са сред първите пациенти в Синсинати, имунизирани във фаза 1Б от ваксинационната кампания в Охайо. Първите ваксини в щата получиха здравни служители.

Двойката е пристигнала от северната част на Кентъки до мястото за ваксинация на Университета в Синсинати и ще се върне след три седмици, за да получи втората доза от ваксината.

A Northern Kentucky couple celebrated their 73rd wedding anniversary Tuesday with COVID-19 vaccines (and White Castle.) 🍔

