Рок групата „The Flaming Lips“ откри начин да направи концертите си безопасни, така че гостите да не могат да се заразят с коронавирус. Последното шоу на групата се състоя в Оклахома, САЩ.

Primer concierto de las ‘Space Bubbles’ de The Flaming Lips pic.twitter.com/ip4vpDlkUe — Rafa Cremades (@RafaCremades) January 25, 2021

И музикантите, и зрителите бяха напълно отделени. Те бяха изолирани в надуваеми гигантски балони, които побират до трима души, пише Би Би Си.

The Flaming Lips put on two shows where attendees — and musicians — stood inside "space bubbles" to prevent the spread of COVID-19. https://t.co/KGnCcjM8aN — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 26, 2021

The Flaming Lips have used large individual plastic bubbles at concerts to protect against the transmission of the coronavirus, but some health experts were unsure about the effectiveness of those measures. https://t.co/SOX3jKq98H — The New York Times (@nytimes) January 25, 2021

Във всяка прозрачна сфера има висококачествена колонка за добър звук, шише с вода, кърпа за пот и табелка, на която от едната страна пише "топло ми е", а от другата "ходи ми се до тоалетна". Съответно, ако на гостите им е горещо, се пуска студен въздух, а ако искат да излязат, специален стюард ги извежда.

.@theflaminglips pulled off their first full-length space bubble concerts this weekend.@sonaiyak explains how they did it. https://t.co/QVtlG0qXlL — Los Angeles Times (@latimes) January 25, 2021

В петък групата изсвири някои от най-големите си хитове - "Do You Realize", "She Don't Use Jelly" и "Race For The Prize".

Hopefully will not be needed but The Flaming Lips have played a space bubble concert. Possibility for the new tour next year? @Arthur_Strong pic.twitter.com/3jlu2bmHOR — Michelle harrison (@Michell94300196) January 25, 2021

​„The Flaming Lips“ не за първи път използва необичайния метод, за да отдели феновете си един от друг, така че да нямат пряк контакт.

So this is my new full school reopening plan... thanks @theflaminglips pic.twitter.com/Es2L3yKMXu — Simon Smith (@smithsmm) January 25, 2021

