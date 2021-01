Хиляди поляци излязоха снощи на протест срещу ограничаването на абортите. Повод за поредната вълна на недоволство стана спорно решение на полския Конституционен съд, което влезе в сила снощи с публикуването му в държавен вестник.

Видео: Ruply

Според съда, дори и абортите, извършени заради дефекти на плода, са незаконни. Освен във Варшава, протести имаше и в други градове на страната.

A near-total ban on abortion went into effect in Poland late Wednesday.



Thousands of outraged women, teens and allies have bundled up against the cold and returned to the streets after months of the largest protests the country had seen in decades. https://t.co/BHvzHPitH5