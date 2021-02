Българският алпинист Атанас Скатов е паднал на връщане от Лагер 3, след опит да атакува върха К2 - вторият по-височина в света. Това съобщи в Twitter специализираната фирма за височинни експедиции Alpine Adventure Guides.

Скатов все още не е открит. Търси го екип от шерпи, твърдят организаторите на изкачването.

Екипът на Скатов също потвърди информацията. Те обясниха, че освен екип от шерпи, в издирвателната акция е включен и хеликоптер. Спасителните екипи имат сигнал от GPS-а му.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021

