Екстремни студове сковаха големи части от Европа. Великобритания преживя най-студената нощ от четвърт век насам, силният снеговалеж прекъсна електричеството на хиляди домове в Словакия, а в Германия бе извадено тялото на мъж от заледено езеро, съобщи Асошиейтед прес.

Рекорд: Близо 23 градуса под нулата в Северна Шотландия (СНИМКИ)

Зимната обстановка предизвиква както тревоги, така и е източник на забавления. Силният снеговалеж прекъсна електричеството на хиляди домове в Централна Словакия и затрудни трафика в източната част на страната, а снегът на нидерландските пътища и тротоари позволи на някои родители на теглят децата си до училище с шейни, вместо да ги карат с колело.

Brrrr, it's been a cold one here in Britain this week but don't worry, Spring is just around the corner! 🥶🌨❄️☃️⛄️🌨❄️☃️⛄️ pic.twitter.com/gHIvTJ98mt