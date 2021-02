Хората смятат, че най-романтичното място във Франция е столицата Париж. Страната обаче има друго тайно „съкровище”, много популярно сред влюбените. Сгушено в долината на Лоара, старомодното френско селце Свети Валентин е обявено за „Село на любовта”.

Do you and people of the world know that in france a small village calls ( Saint Valentine )

French::

Vous et les gens du monde savez qu'en France un petit village appelle (Saint-Valentin )🗼 pic.twitter.com/w9FZzoL4ca — Jamal Takkko Syed. (@SyedJamalTakkko) February 17, 2018

Очарователното градче се намира в префектурата Ендър. То е единственото във Франция, носещо името на светеца, покровител на влюбените. И това не е случайно.

Фестивалът за Свети Валентин

Никъде във Франция не празнуват деня на Свети Валентин като тук. Фестивалът продължава цели 3 дни – от 12 до 14 февруари. По време на тържествата селото е украсено с повече червени рози, отколкото бихте могли да си представите, пише theculturetrip.com . Обстановката е толкова романтична, че и най-твърдите сърца се разтапят.

Градината на влюбените

Това е и най-романтичното място в селото. Особено впечатление прави върбата на сърцата. Някои мъже избират това място, за да предложат брак на любимата си.

Наблизо има и пазар, на който се предлагат пресни селски продукти. Често влюбените си купуват храна от там и си разпъват одеяло за пикник в Градината на влюбените.

Дървото на обетите

Забравете за Моста на изкуствата в Париж, където доскоро влюбените оставяха катинари. Така или иначе тази традиция вече е забранена. В селцето Свети Валентин има Дърво на обетите, където може да закачите любовните си послания.

Saint-Valentin is the only village in #France which shares its name with the patron saint of romance. #ValentinesDay pic.twitter.com/tsW8cC57zc — France.fr (@US_FranceFR) February 14, 2016

Where to spend #ValentinesDay in France - our fave has to be the village of Saint-Valentin! https://t.co/STwUy2ttDJ pic.twitter.com/I4jkeWUPqo — French Property News (@FrenchPropNews) February 10, 2016

Дървото на вечните сърца.

Под него много влюбени се заклеват във вечна вярност. Именно там много млади избират и да сключат блак.

Напишете любовно писмо

Преди да си тръгнете може да напишете любовно писмо и да го пуснете в пощенската кутия на Купидон.

