За първи път в Европа кипърските власти въведоха ваксиниране срещу коронавирус по домовете, съобщава гръцката телевизия АНТ1.



Инициативата, стартирала тази седмица, се отнася до лежащо болни или трудно подвижни граждани и се извършва от службата за надомни услуги на държавното здравеопазване. Целта на създадената организация е да бъдат ваксинирани онези кипърци, които не са в състояние да отидат до ваксинационните центрове.

#Coronavirus: #Cyprus first in #EU for number of tests, third for vaccines given - https://t.co/fZqBlFDsjr