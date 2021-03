Полицаи са били нападнати днес следобед в парк в атинския квартал Неа Смирни, съобщи телевизия Скай.

Video of Greek police officer beating a young man during a routine lockdown check in a park in Athens, #Greece. I guess they think they can beat the virus out of him. #Νεα_Σμυρνη #ΕΛΑΣ https://t.co/IhsZIdtUGJ — Teacher Dude (@teacherdude) March 7, 2021

Според телевизията около 30 души са нападнали четирима полицаи, които извършвали проверки за носенето на маски, спазването на дистанция и за причините за придвижването на гражданите.

a huge wave of people in nea smirni, athens. are out scouting against the police violence to the citizens. our paid by gov media are still seeing police getting attacked by 30 ppl. @cnnbrk @politico @guardian @nytimes #skai_xeftiles #antireport #Νεα_Σμυρνη https://t.co/OI32xpbjyO — ⚡️ψω Lee⚡️ (@wakamakaf) March 7, 2021

Последвал е ръкопашен бой, при който полицаите се обадили за подкрепление. Силите на реда са отблъснали нападателите с палки, като са задържали десет души. Един полицай е бил леко ранен.