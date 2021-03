Прототип на страховитото чудовище от "Пришълецът", костюм на Ал Пачино от "Белязаният" и магическа пръчка на Хари Потър са сред около 800 знакови филмови принадлежности, които ще бъдат предложени на търг в края на април в Лос Анджелис.

20 години след първия филм: Актьорите от "Хари Потър" преди и сега (ГАЛЕРИЯ)

За полупрозрачния костюм в естествен размер на кошмарното създание от филма "Пришълецът" (1979) на Ридли Скот - един от водещите лотове на търга, организиран от "Джулиънс окшънс", се очаква да бъде платена сума между 40 000 и 60 000 долара. Костюмът, послужил за прототип на Пришълеца, дълго време е бил смятан за изгубен, и досега не е предлаган за продан, отбелязва Мартин Нолан, главен изпълнителен директор на тръжната къща.

A wand used by Daniel Radcliffe as Harry Potter is among the showbiz-related items going up for auction in California next month https://t.co/OurN00GCWm — Sky News (@SkyNews) March 11, 2021

Актьор от Хари Потър счупи световен рекорд

Друг емблематичен артикул за американското кино - костюмът, който Ал Пачино като Тони Монтана носи в последната сцена от филма "Белязаният", е с оценка между 20 000 и 30 000 долара.

A prototype of the terrifying monster from "Alien," a mobster's three-piece suit worn by Al Pacino in "Scarface" and Harry Potter's wand are among 800 items from classic Hollywood movies up for auction next month in Los Angeles. l @AFPhttps://t.co/mgyp6PETiw#BilyonaryoFeatures — Bilyonaryo (@bilyonaryo_ph) March 12, 2021

Участниците в търга ще могат да наддават и за многобройни костюми и аксесоари от филмовата поредица за приключенията на Батман. Сред тях са костюм на Вал Килмър като супергероя в "Батман завинаги", оръжието на Арнолд Шварценегер като Мистър Фрийз в "Батман и Робин", наметалото на Жената-котка, пресъздадена от Мишел Пфайфър.

The ‘blade gloves’ Johnny wore when playing Edward Scissorhands, are up for auction....I want! 😫😫 https://t.co/I7kEwXXVry — Arwen sparrow (@An_elf_pirate) March 11, 2021

Хари Потър се появи на метла във Великобритания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Желаещите да притежават късче от филмовата история ще могат да наддават също за запалка и полицейска значка на Брус Уилис от поредицата "Умирай трудно", оригинален имперски бластер от "Междузвездни войни: Завръщането на джедаите", чифт оригинални ръкавици с остриета на Джони Деп от "Едуард Ножиците", оценени на 50 000 долара.

‘Scissorhands gloves, Harry Potter's wand and the H.R. Giger-created Xenomorph suit prototype from Alien set to hit the auction block in April’ https://t.co/nFb1VLe7wR — WhatSellsBest.com (@WhatSellsBest) March 12, 2021

За продан ще бъде предложена и магическата пръчка, размахвана от Даниъл Радклиф в "Хари Потър и Огненият бокал" (2005), чиято предварителна оценка е между 8000 и 10 000 долара. Почитателите на професор Снейп могат да наддават за една от магическите пръчки от колекцията му, оценена на между 6000 и 8000 долара.

„Темата на NOVA”: „По пътя на българската следа в Хари Потър"

Според Мартин Нолан освен художествената и сантименталната им стойност, тези артикули са и "добри инвестиции", тъй като стават все по-редки и по-търсени и могат да бъдат препродадени на още по-висока цена.