Осем души бяха убити, а един ранен при стрелба снощи в три салона за масажи в американския щат Джорджия, северно и североизточно от Атланта, предадоха АП и ДПА.

Властите разследват дали има връзка между трите кръвопролития. Три часа след събитията 21-годишен мъж е задържан в окръг Чероки, където има четирима убити и един ранен.

At least three people were killed and two were wounded after a shooting at a massage parlor in an Atlanta suburb https://t.co/bmGR83vgB4

Повечето от жертвите са жени от азиатски произход, съобщи началникът на полицията в Атланта Родни Брайънт.

A 21-year-old man suspected in the shootings at three Georgia massage parlors was taken into custody. The attack killed eight people, many of them women of Asian descent https://t.co/8oRjrB65P5 (via @AP)