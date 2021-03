Вулкан изригна в Югозападна Исландия. Изригването е станало близо до столицата Рейкявик след хиляди по-малки слаби трусове в района през последните седмици, съобщи Исландската метеорологична служба, цитирана от Ройтерс.

Вулканът е избълвал лава в района на Фаградалсфятъл, планина на полуостров Рейкянес, намиращ се на около 30 км югозападно от столицата.

A volcano in Southwest Iceland erupted Friday evening, producing a river of lava that could be seen from 20 miles away. It's the first eruption on Reykjanes Peninsula in nearly 800 years. https://t.co/tPhfFAHObY — NPR (@NPR) March 20, 2021



"Виждам светещото червено небе от прозореца ми", каза Ранвейг Гудмундсдотир, жителка на градчето Гриндавик, което е само на 8 км от изригването. "Всички тук се качват на колите, за да отидат дотам", добави тя.

През последните четири седмици на полуострова е имало над 40 000 земни труса, рязък скок в сравнение вариращите между 1000 и 3000 земни труса, регистрирани всяка година след 2014 г.

За разлика от изригването през 2010 г. на вулкана Ейяфятлайокутъл, който спря близо 900 000 полета и принуди стотици исландци да напуснат домовете си, това изригване не се очаква да изхвърли много пепел и дим в атмосферата, заяви ИМС.

Разположена между Евразийската и Северноамериканската тектонска плоча, които са едни от най-големите на планетата, Исландия е сеизмично и вулканично огнище, тъй като двете плочи се движат в противоположни посоки.

Причина за изригването е магма, която си е проправяла път към повърхността през последните седмици и така е предизвикала земетресенията.

VOLCANIC ERUPTION: A long dormant volcano on the Reykjanes Peninsula in southwestern Iceland flared to life, spilling lava down two sides in that area's first volcanic eruption in nearly 800 years. https://t.co/nUk1dLiIll pic.twitter.com/YzXrQeGYh2 — ABC News (@ABC) March 20, 2021

Броят на трусовете беше намалял през последните дни, което обаче накара водещи геолози да кажат, че е по-малко вероятно да има изригване.

Международното летище на Рейкявик Кефлавик не беше затворено след изригването, но всяка авиокомпания трябваше сама да реши дали желае да лети или не, заяви ИМС.

Спешно беше изпратен хеликоптер с научен персонал, за да наблюдава изригването, допълни тя.