Видеоклипове с неприлично съдържание, на които служители на консервативното правителство извършват сексуални актове в сградата на националния парламент, шокираха Австралия. На един от записите се вижда как един от служителите мастурбира на бюрото на депутатка.

Австралийският премиер Скот Морисън определи тези действия като скандални.

Видеоклиповете и снимките, провокирали скандала, вероятно са били споделени в група на служители на правителството в социалните мрежи, след което били изпратени до две медии от техен възмутен колега.

VIDEO: Australian PM 'disgusted' over sex acts in parliament.



Australia's Prime Minister Scott Morrison says he is "shocked" and "disgusted" by leaked videos showing government staff performing sex acts in the country's parliament pic.twitter.com/U0hRwXUY7p