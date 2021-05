Френският журналист Оливие Дюбоа, сътрудник на различни медии, твърди, че в началото на април е бил отвлечен в Мали от джихадисти, свързани с Ал Каида, предаде Франс прес, цитиран DarikNews.

Агенцията се позовава на видеозапис с неизвестен произход, който циркулира днес из социалните мрежи.



Служител от френското външно министерство потвърди за АФП "изчезването" на Дюбоа, работил по-специално за телевизия "Франс 24" и за френския в. "Либерасион".



В близо двайсетсекундния клип Оливие Дюбоа обяснява, че на 8 април е бил отвлечен в Гао (Северно Мали) от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите, основния джихадистки съюз в африканския Сахел.

Седнал с кръстосани крака на земята, върху зелено платнище - изглежда в палатка, той се обръща към семейството си, своите приятели и френските власти, "за да направят те всичко, което е по силите им, за да бъда освободен".



Облечен с национална носия в светлорозово, журналистът - с добре подстригана брада, гледа втренчено в камерата и говори с уверен глас. При все това движенията на пръстите му и на единия крак издават известна нервност.

През 2012 г. в Мали пламна джихадизъм, тръгнал от север, който хвърли страната в криза на сигурността и стигна до централните ѝ райони. Насилието се разпространи и в съседни държави - Нигер и Буркина Фасо, напомня АФП.



🔴#French🇫🇷 #journalist Olivier Dubois, in a video released by the jihadist "Group in support of Islam and Muslims" (#JNIM), said he was taken hostage in the city of Gao, #Mali last month.



More on the security situation in Mali & the Sahel from foreign editor @RobParsonsF24⤵️ pic.twitter.com/pyb2Hl8pi2