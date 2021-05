Индийска двойка наела самолет, за да се венчае в облаците пред 161 гости и да заобиколи наложените противоепидемични мерки в страната, предаде Франс прес.

Ръководителите на индийската гражданска авиация провеждат следствие по случая и временно са отстранили членовете на екипажа. Повечето от щатите в Индия позволяват присъствието на подобни тържества на максимум на 50 души. Новобрачните, чиято идентичност не бе разкрита, се врекоха във вечна вярност в момента, в който самолетът на компания "Спайсджет" се бе насочил към град Бангалор и прелиташе над храма Минакши в град Мадурай.

