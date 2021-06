Ръкописни бележки на Исак Нютон се продават на търг в Лондон, съобщи Асошиейтед прес.

Записките, с които Нютон прави редакции на прочутия си труд "Математически начала на натуралната философия" се очаква да бъдат продадени на цена между 600 000 британски лири и 900 000 британски лири на търг на 8 юли, съобщиха от аукционна къща "Кристис".

Италиански артист продаде невидима скулптура за 15 000 евро (ВИДЕО+СНИМКИ)

Произведението "Математически начала на натуралната философия" е издадено през 1687 г. и формулира законите на гравитацията и движението. Екземпляр от първия тираж на изданието бе продаден на търг през 2016 г. за 3,7 милиона долара. Този труд формулира "нашето разбиране за вселената", коментира Томас Венинг, който оглавява отдела за книги и ръкописи в "Кристис".

Isaac Newton's handwritten notes on the laws of motion and gravity could fetch up to $1.3 million at auction. https://t.co/zLVTLeWKsd — DW News (@dwnews) June 1, 2021

Страница и половина бележки върху второто издание на творбата включват коментари и диаграми на шотландския математик и астроном Дейвид Грегъри. Двата учени се срещат и си кореспондират, докато Нютон работи върху второто издание през 90-те години на седемнадесети век.

Продават луксозен имот, известен като "къщата на Дарт Вейдър" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Isaac Newton’s handwritten notes for revisions to his masterpiece, the Principia, will go up for auction next month. They’re expected to fetch around a million dollars.https://t.co/WhYEXw5qOu pic.twitter.com/pCSkPj2wwf — Michael West (@curatedcosmos) June 1, 2021

Венинг каза, че докато работи върху новото издание, Нютон "кипи с енергията на един от най-великите умове в историята на човечеството".

Адвокатски „Ягуар" отива на търг (ВИДЕО)

"Можем да видим как е работил, скоростта, с която е писал, есенцията на идеите му", каза той.

Кийт Мур, главният библиотекар на Кралското общество - научният клуб, на който Нютон е бил президент през 18-ти век, каза, че Грегъри "поддържал писмен диалог с Нютон. Двамата се запознали и това партньорство помежду им е довело до прецизиране на теорията на Нютон".

Isaac Newton's handwritten notes are going up for auction, but they won't come cheap https://t.co/wfD2i45Us7 — ABC News (@abcnews) June 1, 2021

Нютон се отказал от част от редакциите и новото издание на фундаменталния му труд излиза през 1713 г.