Почти 2 десетилетия след „Конкорд“, който бе използван от „Бритиш еъруейс“ и „Еър Франс“ от 1976 година за полети над Атлантическия океан, американската авиокомпания „Юнайтед“ има намерение да върне в небето отново свръхзвуковите самолети. 3 години, след като „Конкорд“ на „Еър Франс“ катастрофира в хотел след излитане от Париж, убивайки всички на борда на самолета и 4 души на земята, последният „Конкорд“ беше пенсиониран през 2003 год.

Американската авиокомпания „Юнайтед“ планира да закупи 15 свръхзвукови самолета, а по-късно е с намерение да поръча още 35.

United Airlines said it would buy ultra-fast jets from Denver-based aerospace company Boom, bringing back supersonic passenger travel for the first time since the Concorde was retired in 2003 https://t.co/HLtxqON4ns pic.twitter.com/rEGG3sosfC