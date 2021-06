Спайдърмен се появи на традиционната обща аудиенция при папа Франциск във Ватикана, предаде Ройтерс.

Мъж, облечен в костюм на анимационния герой и със скрито лице, се беше настанил във ВИП ложата по време на папската аудиенция в двора Сан Домазо във Ватикана.

Свещеникът, заел съседния до Спайдърмен стол, видимо не изглеждаше притеснен от необичайния гост.

After his General Audience this morning, Pope Francis met with Spider-Man. Mattia Villardita, 28, is part of an association ‘Supererioncorsia’, a group who dress up as superheroes to bring joy to sick children in paediatric wards across Italy. [Photo: Vatican Media] pic.twitter.com/MrIVoJd9jh

Оказа се, че зад маската се крие 27-годишният Матия Вилардита от северната част на Италия. Той получил ВИП мястото заради работата си с болни деца, на които вдъхва кураж, облечен като анимационния супергерой.

В края на аудиенцията Матия Вилардита бе лично представен на папа Франциск. Гостът подари на Светия отец маска на Спайдърмен.

Миналата година италианският президент Серджо Матарела награди Вилардита за работата му с болните деца.

Here's something you don't see every day, Spider-Man meeting Pope Francis at the Vatican!

The man inside the costume is Mattia Villardita, a 28-year-old Italian Catholic who visits sick children in hospitals across Italy to try and bring them joy and happiness. 📷: Vatican Media pic.twitter.com/lqoXO9rsH7