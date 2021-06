Мъж бе приет снощи в болница, след като скочи от движещ се самолет на международното летище в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Самолетът е потеглил от гейта малко след 19 часа, когато мъжът е направил неуспешен опит да проникне в пилотската кабина, след това е успял да отвори сервизната врата и да се спусне по аварийната пързалка на пистата, съобщиха летищната управа и авиокомпания "Скай Уест", с чийто самолет е станал инцидентът.

An airline passenger was hospitalized after he jumped out of a plane as it was pulling away from a gate at LAX Friday. The man’s injuries aren’t considered life-threatening. https://t.co/z8xB9NrZt8