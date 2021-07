В Дубай бе отворен най-дълбокият плувен басейн в света. Рекордът вече е вписан в "Книгата на Гинес".

Отвориха подводен музей в Кан (ВИДЕО)

Located in #Dubai’s Nad Al Sheba neighbourhood, Deep Dive #Dubai’s pool has been verified by @GWR as the world’s deepest swimming pool for diving at an incredible depth of over 60 metres and holding 14 million litres of water, the equivalent of six Olympic-sized swimming pools. pic.twitter.com/zqRZzXNCC9 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

Басейн в небето: Жилищен комплекс в Лондон предлага впечатляващата екстра (ВИДЕО)

Басейнът е с дълбочина 60 метра и е с 15 метра по-дълбок от всяко друго подобно съоръжение в света. Освен това е два пъти по-голям от правените досега басейни. По същество това е истински подводен град, пълен с предмети от ежедневието и покрит с буйна растителност. За да се напълни, са необходими 14,5 милиона литра вода. Толкова побират шест олимпийски басейна.

Привличат туристи с атрактивни лодки в Лондон (СНИМКИ)

DEEP DIVE: Divers explore an underwater 'sunken city' as the world's deepest pool, which reaches depths of 60 meters, opens in Dubai. https://t.co/F2hzxNDRME pic.twitter.com/wbUqBv0FVB — ABC News (@ABC) July 12, 2021

Тези, които искат да се разходят из изгубения град в дълбините, трябва да платят между 115 и 345 евро, в зависимост от маршрута.