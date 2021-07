Папа Франциск напусна днес болницата, 10 дни след като претърпя планова операция за отстраняване на половината от дебелото му черво, предаде Асошиейтед прес. Очевидци казаха, че кола, в която е бил светият отец, е напуснала тази сутрин римската болница "Джемели".

Папа Франциск се появи след операцията

На 4 юли половината от дебелото черво на 84-годишния Франциск беше отстранена. Това е първата голяма хирургическа интервенция, на която той беше подложен от 2013 г., когато стана папа.

Процедурата бе планирана за началото на юли, когато папски аудиенции така или иначе не се предвиждат и Франциск може да си вземе малко отпуск. Папата ще има още няколко седмици, за да се възстанови, преди от 12 до 15 септември да посети Унгария и Словакия. След това е предвидено през ноември да замине за Глазгоу, Шотландия, за да участва в конференцията за климата СОР 26. Обмислят се и други пътувания.

Папа Франциск претърпя успешна операция на дебелото черво

Първоначално Ватиканът каза, че папата ще бъде изписан миналия уикенд, но по-късно беше съобщено, че ще остане още няколко дни в болница за възстановяване и рехабилитация. В неделя папата се появи за пръв път след операцията си на обществено място и изглеждаше в добра форма, докато произнасяше седмичната си молитва от балкон на 10-тия етаж на болницата, заобиколен от млади пациенти с онкологични заболявания. Той използва случая, за да призове за безплатно здравеопазване за всички.

