Двадесет кози бяха пуснати със специална мисия в популярен парк в "Манхатън". Животните имали за задача да унищожат някои вредни плевели, които пречели на работниците, поддържащи парка. Козите се оказали отличен вариант.

Two dozen goats from a farm in a bucolic part of New York state are on a city outing - let loose in Manhattan's Riverside Park on Wednesday to munch on invasive weeds https://t.co/r2zr5kdbRz 1/5 pic.twitter.com/zdCTppALYa — Reuters (@Reuters) July 15, 2021

От една страна работата им е екологично чиста, твърдят от кметството. Не се налагало да им плащат и с лекота достигали недостъпните части на парка.

Using the goats to remove invasive species at Riverside Park is an environmentally friendly win-win - the goats get to feast on overgrown brush and Riverside Park Conservancy doesn't have to use chemicals to remove the weeds 4/5 pic.twitter.com/A9KRbiq6fi — Reuters (@Reuters) July 15, 2021

Така градинарите се отървали от отровния бръшлян, китайската лоза и други нежелани растения, без да се налага да използват пестициди или да ги късат на ръка.

Goats have been released at Riverside Park in New York City to applause as they begin their mission to curtail invasive plants 🐐🌱



Latest videos here: https://t.co/VwHGMHq4gJ pic.twitter.com/7Ml8hLJAYG — Sky News (@SkyNews) July 15, 2021

