Дора, Роузи и Сноубеър - трите шпаньола на Тилда Суинтън от филма "Спомен Част II" спечелиха наградата "Кучешка палма" в Кан, съобщи АФП.

Филмът "Спомен Част II" беше представен в секцията Петнайсетдневка на режисьорите.

Наградата "Кучешка палма" е независима. Тя е учредена през 2001 г. от британския кинокритик Тоби Роуз. През 2019 г. я спечели питбулът Бренди от "Имало едно време в Америка" на Куентин Тарантино.

На церемонията за връчване на наградата трите кучета бяха представлявани от Тилда Суинтън. Самите те са останали в Шотландия.

Well that was incredible. After Sean Baker director of Red Rocket and The Lamb team shared Grand Jury prize. Tilda Swinton came and picked up Palm Dog collar for the 2021 winner Souvenir Part II #PalmDog pic.twitter.com/aB9mmRUCKO

"Честно казано, "Кучешката палма" е много желана награда в Кан. Мечтаех за нея отдавна!", призна актрисата. Тя дори прие да сложи трофеите за снимка - луксозни нашийници за кучета от червена кожа.

Почетни дипломи спечелиха две други кучета - питбул с укоряващ поглед от филма "Червена ракета" от основната конкурсна програма и австралийска овчарка от "Агнето" на Владимир Йохансон в селекцията "Особен поглед".

Tilda Swinton’s very own springer spaniels (we only found out the breed after we’d gone to press) from The Souvenir Part 2 are among the four-legged front runners for this year’s #Cannes2021 Palm Dog. pic.twitter.com/ozIlhjnSxL