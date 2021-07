Мощна градушка блокира трафика на една от основните магистрали в Италия, рани няколко души и счупи десетки прозорци на автомобили, съобщава SkyNews. Бурята се разрази над отсечка в северната част на скоростния път между Милано и Неапол, който е с дължина от почти 805 километра.

Градушка потроши самолет във въздуха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Impressive hail storm currently ongoing in northern Italy.



Looking like meteorites fall pic.twitter.com/qSlw4VULic