Стрелба на паркинг пред магазин в Берлин. Има няколко ранени. Инцидентът е станал след шумно спречкване, съобщи в. "Берлинер цайтунг", цитиран от Ройтерс.

Нападателят избягал. Ранените са трима мъже и една жена, пише вестникът.

Един от пострадалите бил прободен с нож, друг бил прострелян. Има и един ранен в главата при бой на паркинга пред магазина "Направи си сам" в германската столица.

#BREAKING: Four injured in stabbing and shooting incident outside hardware store in Berlin-Wedding, #Germany #Berlinhttps://t.co/VgTmahAERn