Няколко души бяха ранени тази сутрин близо до сградата на Пентагона във Вашингтон. Предполагаемият престъпник е неутрализиран от охраната, съобщи в. "Политико", като се позова на подразделението, което отговаря за сигурността на комплекса.

Стрелецът не е успял да проникне в сградата. Той е бил застрелян от охранител. След изстрелите районът около комплекса на Пентагона беше затворен. Инцидентът стана до станция на метрото в района.

В публикувано в Туитър съобщение на службата по охрана на Пентагона беше съобщено, че сградата е затворена, на гражданите се препоръчва да избягват района и да очакват още информация.

На служителите беше препоръчано да не напускат комплекса. Един от ранените е работил към военното министерство, съобщи местният телевизионен канал Дабъл Ю Ди Ви Ем. Той е служител на охраната на Пентагона. Най-малко трима пострадали са били откарани в болница, единият е бил превозен с хеликоптер. За момента не е ясно дали е имало още нападатели.

По-късно мерките за изолиране на комплекса на Пентагона бяха прекратени и той отново беше отворен, но входът на метростанцията в съседство остава затворен.