Лейди Гага обяви втори албум с легендарния певец Тони Бенет, който е вече на 95 години, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл". Албумът ще е с класики на Коул Портър и ще носи името на една от песните му - "Love for Sale". Той ще бъде издаден на 1 октомври.

