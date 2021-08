Риба със зъби, които приличат на човешки, беше заловена в гр. Нагс Хед, Северна Каролина, съобщи Би Би Си. Специалисти определиха по разпространената в социалните мрежи снимка, че това е овчеглава риба. Тя има няколко реда кътници, с които да раздробява плячката си. Името си дължи на приликата с овча муцуна.

I live in Nags Head, and this is all everyone talking about. Hubby set sail around 6a this morning to try and catch a fish with teeth! 🙄🙄 https://t.co/cAc0RzcCMg