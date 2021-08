Американският роувър Пърсивиърънс започна да взима проба от марсианска скала, обяви днес НАСА, предаде Франс прес.

Just over a year ago, on July 30th, NASA’s Perseverance Rover launched into space. Now, the rover is cruising around Mars collecting samples. For more information on the mission, check out https://t.co/azcSCO0lKu. pic.twitter.com/tcvVh9mABF