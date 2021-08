Данните, изпратени до Земята от роувъра "Пърсивиърънс" след първия опит да събере скална проба на Марс, показват, че той е неуспешен, съобщи НАСА на сайта си.

В специалната титаниева тръба не е влязъл скален материал. Роувърът има 43 такива контейнера за събиране на проби.

Според НАСА неуспехът се дължи на непредвидена реакция на скалата по време на сондирането, а не на техническа неизправност на оборудването.

"Взимането на проби е автоматизирано от началото на края - обяснява Джесика Самюълс, която отговаря за мисията на повърхността на планетата. - Една от стъпките, след като пробата е поставена в тръбата, е да бъде измерен обемът й. Не е отчетено очакваното съпротивление, каквото трябваше да има, ако в тръбата беше постъпила проба".

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN