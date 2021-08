Космическият апарат "Солар орбитър" прелетя край Венера, използвайки гравитацията на планетата, за да се позиционира на курса, който ще му позволи да наблюдава полюсите на Слънцето, съобщават Асошиейтед прес и ТАСС, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Апаратът е прелетял на разстояние около 8000 километра от повърхността на планетата. Основната мисия на сондата "Солар орбитър", създадена от ЕКА в партньорство с НАСА, е да изследва Слънцето. Космическият апарат разполага с топлинен щит, тъй като температурата, на която ще бъде изложен, може да достигне 600 градуса Целзий.

A few hours ago, @ESASolarOrbiter lost contact with @esaoperations as it swung behind the planet for its #VenusFlyby. Our New Norcia station regained contact with the spacecraft at 06:48 CEST! 👏 https://t.co/jXyEI4kUuI — ESA (@esa) August 9, 2021

След 33 часа Венера трябва да доближи и космическият апарат "Бепи Коломбо", създаден от ЕКА в сътрудничество с Японската агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА). Основната цел на тази мисия е да изучава Меркурий. Сондата ще прелети край Венера на разстояние 550 километра. За да спести гориво по време на полета, "Бепи Коломбо" ще извърши поне девет гравитационни маневри.

In case you weren’t up as early as us this morning @ESASolarOrbiter completed its second #VenusFlyby before breakfast 😉 Next up: @bepicolombo! We’ll be having a lunchtime @TwitterSpaces chat with @esaoperations to hear more. Listen in here at 13:00 CEST https://t.co/T8x6G199xV pic.twitter.com/nBS8Zs1UUj — ESA Science (@esascience) August 9, 2021

Две от трите камери за наблюдение на сондата ще правят черно-бели изображения както във фазата на приближаване към Венера, така и през следващите дни, когато се намира на разстоянието от нея. След това изображенията постепенно ще се предават на Земята.

Устройството за термични изображения SoloHI на "Солар орбитър" позволява наблюдение на тъмната страна на Венера.

От ЕКА считат, че тези две експедиции предоставят "уникална възможност за изучаване на околната среда на Венера от различни точки едновременно".

До края на годината "Солар орбитър" и "Бепи Коломбо" трябва да осъществят по още едно близко прелитане. Между 1 и 2 октомври сондата "Бепи Коломбо" се очаква да премине край Меркурий на разстояние около 200 километра. На 27 ноември космическият апарат "Солар орбитър" ще прелети край Земята на разстояние 460 километра. Сондата ще продължи да извършва редовни прелитания край Венера, за да увеличи постепенно наклона на своята орбита, което ще й позволи да наблюдава по-добре неизследваните полярни области на Слънцето.