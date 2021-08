Добрата новина е, че учените имат по-надеждна информация за местонахождението на астероида Бену през следващите 200 години. Лошата новина е, че вероятността космическата скала да удари Земята е малко по-голяма отколкото, се смяташе досега, предаде Асошиейтед прес.

Повод за тревога обаче няма: Учените съобщават, че шансовете Бену да ни удари през следващия век остават доста ниски.

"Не бива да се притесняваме твърде много за това", казва водещият автор на проучването Давиде Фарнокия от Центъра за изследване на близкоземни обекти на НАСА.

NASA raises odds of asteroid Bennu slamming into Earth over the next 100 years https://t.co/EZW7EYjCKk

Вероятността за сблъсък може и да се е увеличила от 1 на 2700 на 1 на 1750 през следващите един или два века, но учените сега имат много по-добра представа за пътя на Бену благодарение на сондата ОСИРИС РЕКС на НАСА, според Фарнокия. "Като цяло мисля, че ситуацията се е подобрила", заяви ученият пред репортери.



Космическият апарат ОСИРИС-РЕКС приключи своята мисия през май и пое по обратния път към Земята с проби от астероида Бену. Пътешествието му с ценния товар ще продължи две години.

Преди ОСИРИС-РЕКС да пристигне на Бену през 2018 г., телескопите осигуриха солидна информация за астероида с диаметър около половин километър. За две години и половина сондата на НАСА събра достатъчно данни, за да помогне на учените да предскажат по-добре орбиталния път на астероида в бъдеще.

Asteroid Bennu, the destination of our #OSIRISREx mission, is classified as a hazardous near-Earth asteroid. Data gained from the spacecraft’s visit to Bennu has significantly improved models of its trajectory through the year 2135. https://t.co/4hp3T3eBVa #ToBennuAndBack pic.twitter.com/lMTbT3wBu4